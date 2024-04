Heftiger Streit um neue Gewerbeflächen Solinger FDP wirft Stadt und Grünen wirtschaftsfeindliche Politik vor

Die Auseinandersetzung um neue Gewerbeflächen in Solingen geht in die nächste Runde und gewinnt zunehmend an Schärfe. So ist die FDP in der Klingenstadt am zurückliegenden Osterwochenende angesichts der zuletzt wieder aufgeflammten Diskussion um das rund 19 Hektar große Areal Buschfeld in Ohligs ein weiteres Mal in die Offensive gegangen und hat speziell den Grünen vorgeworfen, diese betrieben zunehmend eine „Politik gegen die Wirtschaft“.