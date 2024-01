Ansichtssache Solinger Fahrradparkhaus ist eine sinnvolle Investition

Solingen · Selbst in sehr hügeligen Städten wie Solingen sind immer mehr Verkehrsteilnehmer mit dem Rad unterwegs. Kleine Elektromotoren machen es möglich, auch die steilsten Berge locker zu nehmen. Der Nachteil der E-Bikes ist allerdings, dass sie ziemlich teuer sind. Da kommt das neue Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof in Ohligs gerade zur richtigen Zeit.

05.01.2024 , 18:00 Uhr

Das zukünftige Fahrradparkhaus liegt direkt am Aufzug auf der Ostseite des Hauptbahnhofs. Foto: Peter Meuter