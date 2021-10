Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl liegt vor : Jürgen Hardt (CDU) doch in Bundestag gewählt

Solingen/Remscheid Der Wahlkreis 103 mit den Städten Solingen und Remscheid wird in den kommenden vier Jahren von zwei Abgeordneten in Berlin vertreten.

Der Christdemokrat, der seit 2009 dreimal hintereinander den bergischen Wahlkreis gewonnen hatte, wurde über die CDU-Landesliste in den Bundestag gewählt – obwohl es am Wahlabend selbst noch so ausgesehen hatte, als würde Hardts Listenplatz 22 nicht ausreichen. So zog des CDU-Wahlergebnis zunächst nur bis NRW-Listenplatz 21.

Das vorläufige amtliche Endergebnis der Bundestagswahl war am frühen Morgen des 27. September verkündet worden. Eine Nachprüfung der gemeldeten Ergebnisse aus den Stimmbezirken ergab in den letzten drei Wochen Korrekturbedarf. Vor allem wegen falscher Zahlen aus Schleswig-Holstein fällt der CDU ein weiterer, 152. Sitz zu. Dieser Sitz geht im Rahmen des Ausgleichs unter den Bundesländern an Nordrhein-Westfalen – und somit an Jürgen Hardt. Das stellte der Bundeswahlausschuss am Freitag als amtliches Endergebnis fest.