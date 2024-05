Solinger engagieren sich in Parkinson-Selbsthilfegruppe Glückshormone – nicht rezeptpflichtig

An jedem zweiten und vierten Freitag im Monat kommen im Schnitt rund 60 Betroffene und Angehörige im Gemeindezentrum in Sonnborn zusammen. Mehr als doppelt so viele gehören der Selbsthilfegruppe an: Die Mitgliederzahl stieg im letzten Jahr um 30 auf 145. Das Alter der Erkrankten liegt zwischen 61 und 96 Jahren. „Was bei den Treffen ganz wichtig ist: Wir sind unter uns“, betont Karin Brehm. „Mein Vater ist nicht mehr gern ausgegangen. Er hat versucht, seine zittrige Hand zu verstecken.“