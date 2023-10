Kinderbetreuung in Solingen Eltern sollen ab 2024 für Spielgruppen bezahlen

Der Betreuungsnotstand bei kleinen Kindern bleibt sozialpolitisch weiterhin ein heißes Eisen in der Klingenstadt. So wird die Stadt in Kürzre zwei zusätzliche Spielgruppen in Betrieb nehmen, nachdem schon im August erste Spielgruppen eingerichtet worden waren. Und auch für das kommende Jahr sind noch einmal zwei neue Gruppen in Planung – wobei die Eltern, die ihre Kinder in solchen Spielgruppen unterbringen, in Zukunft in den meisten Fällen für die Betreuung zahlen sollen.