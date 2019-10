„Schärfste Klinge“ : Gauck hält Laudatio für Cem Özdemir

Solingen Fakten + Hintergrund Die Stadt Solingen verleiht am 31. Oktober die „Schärfste Klinge“. Als 13. Preisträger wird der Grünen-Politiker ausgezeichnet, weil er für die freiheitliche Demokratie eintritt und sich stets gegen Rassismus und Ausgrenzung wendet.

Die „Schärfste Klinge“ wird verliehen an Persönlichkeiten, die sich fair und engagiert für öffentliches Interesse einsetzen – und sich dabei eines besonders geschliffenen Stils in Wortwahl und Darstellungsform bedienen. In der Begründung, warum sich Cem Özdemir als 13. Preisträger in die Reihe von Herta Müller, Jean-Claude Juncker, Richard von Weizsäcker oder Joachim Gauck einreiht, wird sein Einsatz für die freiheitliche Demokratie genannt. „Seine Überzeugung vermittle er mit Leidenschaft und als virtuoser Redner, ohne jedoch die Regeln des respektvollen Umgangs zu verletzen“, heißt es aus der Jury.