Bei Razzia wurde auch Waffe gefunden Solinger Duo soll mit Drogen gehandelt haben

Weißes Pulver, bunte Pillen und „eine Waffe in Pumpgun-Optik“: All das hatten Ermittler im September 2023 in der Wohnung eines 34-jährigen Solingers gefunden. Um 6 Uhr morgens hatten Polizeibeamte an der Türe des Mannes gestanden, angetroffen hatten sie den Wohnungsinhaber aber nicht. Stattdessen hatte ein 35 Jahre alter Bekannter dort „logiert“ – wobei die beiden Männer nun wegen Drogenhandels und Waffenbesitzes gemeinsam auf der Anklagebank am Wuppertaler Landgericht sitzen.