Umbaumaßnahmen in Ohligs : Dürpelfest in Baustellen-Variante

Dürpelfest in Baustellen-Variante

Umbaumaßnahmen in Ohligs

Solingen Nach zwei Jahren Pause soll es 2022 wieder ein Dürpelfest geben. Ganz so wie vor der Corona-Krise wird es aber nicht. Der Grund: Zeitgleich wird die Ohligser Fußgängerzone neu gestaltet.

Zwei Jahre lang konnte das traditionsreiche Dürpelfest aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden. Doch 2022 sollen endlich wieder tausende Besucher ins Zentrum von Ohligs strömen – wobei die nächste Auflage des Festes im kommenden Mai wohl nur in einer Baustellen-Variante über die Bühne gehen kann.

Der Grund: Die seit langem geplanten Umbaumaßnahmen an der Fußgängerzone auf der Düsseldorfer Straße starten mit einer Verzögerung. Darauf hat die Stadt am Dienstag aufmerksam gemacht. „Der erste Bauabschnitt mit dem Umbau des Ohligser Marktplatzes soll noch in diesem Jahr starten. Die Umgestaltung der Düsseldorfer Straße beginnt 2022 – wegen des notwendigen Vorlaufs später als zunächst geplant“, sagte eine Rathaus-Sprecherin.