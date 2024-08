Urteil am Landgericht Solinger Drogendealer müssen in Haft und in Rauschgift-Entzug

Im Prozess gegen zwei Solinger, die am Wuppertaler Landgericht wegen bewaffneten Drogenhandels auf der Anklagebank saßen, hat der Vorsitzende Richter am Freitag das Urteil verkündet: Der Haupttäter (34) muss für vier Jahre in Haft, das Gericht ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Gegen den Mittäter (35) verhängte die Kammer zwei Jahre und sechs Monate Haft, auch er muss ein Jahr der gegen ihn verhängten Strafe in einer Entziehungsanstalt „absitzen“.