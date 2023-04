Soziokulturelles Zentrum ion Solingen mit Schäden am Dach Cobra-Halle bleibt länger gesperrt

Es sind schlechte Neuigkeiten für die Kulturszene in Solingen und in der Region. Nachdem die Halle des soziokulturellen Zentrums Cobra an der Merscheider Straße Ende März aufgrund von Rissen am Tragwerk des Holzdaches gesperrt worden ist, steht die Zukunft weiter in den Sternen. Denn ein von der Stadt Solingen in Auftrag gegebenes Holzgutachten hat allem Anschein nach keine Entwarnung gebracht. So heißt es auf der Homepage der Cobra, dass „voraussichtlich bis Sommer keine Veranstaltungen in der Halle durchgeführt werden dürfen“.