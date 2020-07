Organisierte Kriminalität : Solinger Clan-Mitglieder sollen Autohändler entführt haben

Szenerie während der Razzia Am Schlagbaum. Foto: Gianni Gattus

Solingen Spezialeinheiten der Polizei haben am Donnerstag eine Razzia gegen Mitglieder eines Clans durchgeführt. Der Fokus lag in Solingen.

Es ist ein schwerer Schlag gegen die organisierte Kriminalität: Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist es der Polizei am Donnerstagmorgen gelungen, unter anderem in Solingen vier Männer festzunehmen, die in dringendem Verdacht stehen, Anfang des Jahres einen Autohändler aus den Niederlanden zunächst entführt und anschließend schwer misshandelt zu haben.

Wie das für den Zugriff verantwortliche Landeskriminalamt (LKA) später mitteilte, handelt es sich bei den Beschuldigten um Mitglieder eines türkisch-arabischstämmigen Familienclans, der auch in der Klingenstadt ansässig ist. Der Einsatz gegen die vier Männer im Alter von 24 bis 57 Jahren erfolgte in mehreren nordrhein-westfälischen Städten. So waren beispielsweise Wuppertal, Essen, Bielefeld und Düsseldorf Schauplätze der Razzia, während sich die Maßnahme in Solingen auf ein Areal an der Schlagbaumer Straße nördlich der Innenstadt konzentrierte.

Die Polizei setzte beim Zugriff Spezialkräfte ein. Foto: Gianni Gattus

INFO Elf Wohnungen im ganzen Land durchsucht Task Force Federführend bei den Untersuchungen ist die so genannte Task Force NRW beim Landeskriminalamt in Düsseldorf. Es wurden insgesamt elf Wohnungen durchsucht. Ermittlungen Die Vorermittlungen hatten mehrere Monate gedauert.

Dabei gingen die Beamten des LKA sowie die aus Düsseldorf und Wuppertal zusammengezogenen Polizisten ausgesprochen vorsichtig vor. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Verdächtigen über Schusswaffen verfügten, erfolgten die Festnahmen durch Spezialeinheiten sowie durch Kräfte einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei.

Bei der Razzia an der Schlagbaumer Straße ging es um den vorgetäuschten Verkauf eines Autos aus der oberen Preisklasse. Foto: Gianni Gattus

Tatsächlich sind auch die Vorwürfe, die in Zusammenhang mit dem aktuellen Fall gegen die Männer erhoben werden, schwerwiegend. Denn sollte sich der Verdacht der ermittelnden Beamten tatsächlich bestätigen, drohen den verhafteten Mitgliedern der Großfamilie bei einer Verurteilung jeweils mehrjährige Haftstrafen wegen erpresserischen Menschenraubs, gefährlicher Körperverletzung und wegen Betruges.

So sollen die vier Verdächtigen den besagten Autohändler aus dem Nachbarland im Vorfeld der Tat vor einigen Monaten zunächst mit einer fingierten Anzeige in einen Hinterhalt gelockt haben. Angeblich stand seitens der nun verhafteten Männer ein hochwertiges Auto zum Verkauf, weswegen der Niederländer schließlich einwillligte, sich – nach einer erfolgten Anzahlung – mit den Männern nahe der deutsch-niederländischen Grenze bei Venlo zu treffen.

Doch das erwies sich dann relativ schnell als Falle. Anstatt nämlich den in Rede stehenden Luxuswagen zu übergeben, bedrohten die mutmaßlichen Täter am verabredeten Treffpunkt plötzlich ihr Opfer und verlangten von dem überrumpelten Autohändler, er solle ihnen weiteres Geld geben.

„Im Raume stand ein zusätzlicher fünfstelliger Euro-Betrag“, sagte ein Sprecher des LKA nach den am Donnerstag erfolgten Verhaftungen – wobei das Martyrium für den Niederländer nach Erkenntnissen der Fahnder damit erst seinen Anfang genommen hatte. Denn um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, überwältigten die Beschuldigten den Mann anschließend kurzerhand und verschleppten ihn laut Landeskriminalamt in Richtung Solingen. Dort angekommen, wurde das Opfer zunächst in einem Versteck festgehalten und weiter misshandelt, ehe die Entführer den Autohändler zuletzt wieder auf freien Fuß setzten.