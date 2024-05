Akteneinsicht Solinger CDU sieht Kurzbach in der Schleuseraffäre in der Pflicht

Solingen · Nachdem die Christdemokraten in dieser Woche Akteneinsicht genommen haben, sehen sie weiter offene Fragen in der sogenannten Schleuseraffäre. Vor allem OB Kurzbach gerät bei der CDU in die Kritik. Die Kommunikation aus dem Rathaus sei unzureichend.

03.05.2024 , 18:00 Uhr

Bei der Razzia vor gut zwei Wochen wurden auch mehrere Objekte in Solingen durhcsucht. Foto: Gianni Gattus