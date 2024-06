Vekehrtsdebatte in Solingen CDU für versuchsweisen Bus-Betrieb zum Klinikum

Im Klartext bedeutet dies laut CDU, dass die Busse, die ganztätig und speziell während der Rushhour-Zeiten am frühen Morgen sowie am Nachmittag unterwegs sein sollten, nach dem Start am Hauptbahnhof in Ohligs ausschließlich an den SWS-Haltestellen am Verwaltungsgebäude Bonner Straße und am Städtischen Klinikum einen Stopp einlegen würden, ehe sie nach Erreichen der Endstation Graf-Wilhelm-Platz die besagte Strecke in entgegengesetzter Richtung wieder zurückfahren könnten.