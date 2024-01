Heftiger politischer Streit nach schweren Krawallen Solinger CDU fordert Konsequenzen aus Gewaltorgie in der Neujahrsnacht

Zwei Tage, nachdem Randalierer in der Nacht zu Neujahr in Solingen für schwere Ausschreitungen gesorgt haben, ist das Entsetzen nach wie vor groß. So ist es in der Nacht auf Dienstag an den Hauptschauplätzen rund um die Hasseldelle in Mitte zwar erst mal wieder ruhig geblieben. Dennoch stehen viele Anwohner sowie Nachbarn aus der Großsiedlung weiter unter Schock. Wobei in der Solinger Politik inzwischen Forderungen nach Konsequenzen laut werden. „Das Ausmaß an Gewalt und Respektlosigkeit vor dem Rechtsstaat und dem Individuum muss eingedämmt werden. Die Verantwortlichen aller Ebenen müssen Probleme ansprechen – auch wenn sie unbequem sind“, hieß es am Dienstag etwa bei der CDU-Fraktion im Rat, die ankündigte, den Fokus in den kommenden Monaten auf das Thema Sicherheit zu legen.