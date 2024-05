Schleuser-Skandal Solinger CDU bestätigt Spende über 2500 Euro

Die Affäre um die mutmaßliche Einschleusung von Ausländern in die Bundesrepublik zieht auch in Solingen weitere Kreise. Denn wie die CDU in der Klingenstadt nun mitgeteilt hat, hat die Partei 2022 eine Spende über 2500 Euro von einem Unternehmen erhalten, das wiederum mit einer von Skandal betroffenen Solinger Unternehmensgruppe verflochten ist. Gleichzeitig kündigte die CDU am Mittwoch an, man werde die besagte Summe „unverzüglich“ auf einem Treuhandkonto separieren und die Dokumentation den ermittelnden Behörden zur Verfügung stellen.