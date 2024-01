Ab Diesntafg am Landesarbeitsgericht Solinger Borbet-Verfahren erneut vor Gericht

Solingen / Düsseldorf · Im Zusammenhang mit der Schließung des Räderherstellers, der bis vor gut einem Jahr an der Weyerstraße in Ohligs sein Werk betrieben hat, sind aktuell beim Landesarbeitsgericht Düsseldorf 252 Verfahren bei verschiedenen Kammern anhängig. An diesem Dienstag geht es mit den ersten fünf Fällen los.

09.01.2024 , 06:00 Uhr

Bei den ersten Verfahren im Juni vergangenen Jahres wurde durch betroffene Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht Solingen demonstriert. Foto: Peter Meuter