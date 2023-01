Nach Werksschließung in Solingen Borbet-Mitarbeiter fahren zu Demo ins Sauerland

Darum werden um 8 Uhr mehrere Busse vom Werk an der Weyerstraße in Ohligs in Richtung Sauerland starten. Anreise und Kundgebung werden von der IG Metall Remscheid-Solingen organisiert. Mit der Ankunft der Demonstranten in Medebach wird für 10.30 Uhr gerechnet. Dort beginnt die Demo dann mit einer Kundgebung auf dem Marktplatz, ehe es zum Borbet-Werk geht, wo der Protest fortgesetzt wird. Gegen 15 Uhr werden die Busse wieder in Solingen erwartet.