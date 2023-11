Neuer Standort an dem kommenden Jahr Solinger Bierbörse zieht nach Ohligs

Ein Problem, dass sich nächstes Jahr in Ohligs nicht stellen wird. Wobei die Bierbörsen-Veranstalter der Innenstadt keineswegs für immer den Rücken kehren. So kündigte Werner Nolden am Montag an, nach der Premiere in Ohligs in Zukunft auch wieder in Mitte eine kleinere Veranstaltung auf die Beine stellen zu wollen.