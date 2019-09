Ist das Abitur zu leicht? : Ist das Abitur zu leicht? „Die Fakten fehlen“

Daniel Schirm ist selber Einser-Abiturient. Er bezweifelt aber, dass die Prüfungen generell zu leicht seien.

Solingen Abiturient Daniel Schirm und Schulleiter Alexander Lübeck treten Berichten über eine Inflation von Einser-Abschlüssen entgegen.

Normalerweise spreche er nicht über Schulnoten, verrät Daniel Schirm auf die Frage nach seinem Abiturschnitt. Der kann sich allerdings mehr als sehen lassen: Mit der Note 1,4 verließ der inzwischen 20-Jährige in diesem Sommer die Alexander-Coppel-Gesamtschule. Denmnächst nimmt er an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn den Bachelor-Studiengang Law and Economics auf. Der Numerus Clausus dafür lag im vergangenen Wintersemester bei einem Notendurchschnitt von 1,9 – für Schirm also kein Problem. Doch auch wenn er davon profitiere – richtig findet er solche Zulassungsbeschränkungen nicht, sagt er. Schließlich spiegele der Notendurchschnitt nicht zwingend die Begabungen in bestimmten Fächern wider. „Die Unis sollten die Möglichkeit haben, selber Tests im jeweiligen Schwerpunkt zu machen“, findet er.

Was die Abschlussnote überhaupt über die Leistungsfähigkeit der Abiturienten aussagt, beschäftigt derzeit Politik und Wissenschaft. Schließlich ergab eine Umfrage in der Rheinischen Post/Solinger Morgenpost, dass der Anteil derer, die mit einer Eins vor dem Komma aus den Prüfungen hervorgingen, im Zeitraum zwischen 2008 und 2018 bundesweit von 20 auf knapp 26 Prozent gestiegen ist. Ist das Abi also zu leicht?

Nicht unbedingt, sagt Schirm: „Dazu gibt es keine Fakten.“ Die Schüler, die eher locker in die Prüfungsphase hineingingen, gebe es ebenso wie solche, die zu Hause praktisch nur noch über den Büchern hingen. Der Leistungsdruck sei eher gestiegen, sagt Schirm. Was tatsächlich in der aktuellen Diskussion ein wenig untergeht: Auch die Quote nicht bestandener Prüfungen ist bundesweit gestiegen.

Dass das Abitur immer leichter werde, kann auch Alexander Lübeck, Schulleiter des Humboldtgymnasiums, nicht bestätigen: In den letzten zehn Jahren habe der Anteil der Einser-Abitur-Abschlüsse an der Schule immer zwischen 25 und 30 Prozent gelegen. Eine steigende Tendenz lasse sich nicht beobachten. Ob die Schüler dabei acht oder neun Jahre bis zu ihrer Hochschulreife im Hause blieben, hatte auf diese Ergebnisse keinen Einfluss. „Die Prüfungsaufgaben werden immer wieder neu gestellt“, erklärt Lübeck. So könne es auch im Hinblick auf den empfundenden Schwierigkeitsgrad eine geringe Schwankungsbreite geben. Zuletzt hatten Schüler mehrerer Bundesländer sogar Kritik an vermeintlich zu schweren Mathematik-Prüfungen geübt.

Die Zahlen für das Humboldtgymnasium liegen leicht über den Angaben für das Bundesland: Mit einem Einser-Abi-Anteil von 24,3 Prozent (gegenüber 16,8 Prozent vor zehn Jahren) sortiert sich NRW im unteren Mittelfeld ein. Schlusslicht ist Schleswig-Holstein mit 17,3 Prozent, Spitzenreiter dagegen Thüringen: 37,9 Prozent der Abiturienten landeten im Jahr 2018 im Notenbereich zwischen 1,0 und 1,9.