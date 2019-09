Innenstadt-Verkehr : Bezirkspolitiker fordern Werwolf-Kreisel

An der Kreuzung Werwolf können sich die Politiker der BV Mitte einen zweispurigen Kreisverkehr vorstellen. Foto: Vetter. Foto: Uwe Vetter

Mitte Staus und lange Wartezeiten sind an der Kreuzung Alltag. Die BV Mitte will nun einen Kreisverkehr prüfen lassen.

Es handelt sich um eine der größten Kreuzungen in der Solinger Innenstadt. Doch so richtig rund läuft der Verkehr am Werwolf im südlichen Bereich der City darum noch lange nicht. Im Gegenteil: Lange Wartezeiten an roten Ampeln, kurze Grünphasen, bei denen immer nur einige wenige Autos durchkommen und in der Folge gerade in den Rushhour-Zeiten nervige Staus – der Werwolf gehört bereits seit Jahren zu den sprichwörtlichen Nadelöhren im Zentrum der Klingenstadt.

Grund genug für eine Reihe von Politikern in der Bezirksvertretung (BV) Mitte, das Ziel eines rundlaufenden Verkehrs sozusagen wörtlich zu nehmen und am Werwolf ganz neue Wege einzuschlagen. Denn wie der zuständige Bezirksbürgermeister Richard Schmidt nun angekündigt hat, wollen er und einige andere Mitstreiter in der BV möglichst noch in diesem Jahr eine Initiative für einen Kreisverkehr an der Kreuzung Werwolf / Schwertstraße / Schützenstraße / Birkerstraße starten. „Ein entsprechender Prüfauftrag an die Verwaltung soll bis zur letzten BV-Sitzung 2019 fertig sein“, sagte Schmidt in dieser Woche auf Anfrage.

INFO Dickenbusch ist seit Jahren in der Diskussion Ausgangslage Im Jahr 2013 wurde vom Stadtrat unter dem Eindruck der bevorstehenden Hofgarten-Eröffnung am Neumarkt ein Doppelkreisel am Dickenbusch beschlossen. Entwicklung Da die finanziellen Mittel fehlten, lag das Projekt über Jahre auf Eis. 2018 änderten sich die Förder-Modalitäten des Landes.

Dabei schwebt den Bezirkspolitikern aus der SPD und der CDU aber nicht allein ein einfaches Rondell vor. Vielmehr wollen die BV-Mitglieder von den zuständigen Beamten im Rathaus untersuchen lassen, inwieweit am Werwolf ein zweispuriger Kreisel Sinn ergeben würde. Ein solches Straßenkonstrukt würde aus Sicht der Politiker nämlich den Vorteil besitzen, den Verkehr noch besser aufzunehmen beziehungsweise zu verteilen, wie dies bei lediglich einer Fahrspur denkbar wäre.

„Nach unserer Einschätzung müsste der zur Verfügung stehende Platz auf der Kreuzung für diese Lösung eigentlich vorhanden sein“, betonte Bezirksbürgermeister Schmidt, der sich von einem Kreisverkehr nicht allein nur einen optimierten Verkehrsfluss, sondern überdies ein Plus für die Sicherheit verspricht.

Tatsächlich hatten sich in der Vergangenheit am Werwolf immer wieder teils schwere Unfälle mit Verletzten ereignet. Aus diesem Grund wurde erst vor kurzem beschlossen, die vorhandene Ampelanlage um einen Blitzer zu erweitern, die nach dem Wunsch der Grünen im Stadtrat neben den Rotsündern in Zukunft auch Raser zur Raison bringen könnte. Ein Konzept, dem Richard Schmidt allerdings nicht allzu viel abzugewinnen vermag. Denn der Sozialdemokrat präferiert eine andere Methode, mit deren Hilfe zu schnelles Fahren unterbunden werden soll.

„Kommen Autofahrer aus Richtung Entenpfuhl und sehen vor sich einen Kreisverkehr, sind sie automatisch gezwungen, vom, Gas zu gehen“, fasste der Bezirksbürgermeister jetzt seine Überlegungen zusammen. Denn auf diese Weise, so Schmidt, wären fortan Situationen ausgeschlossen, in denen Verkehrsteilnehmer noch einmal extra beschleunigen, um beispielsweise bei Grün über die Ampel zu gelangen.