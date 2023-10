Solinger beraubt Unbekannte würgen 62-Jährigen

Der Solinger traf gegen 20:15 Uhr am verabredeten Ort ein. Die vereinbarte Kaufsumme im niedrigen vierstelligen Bereich hatte er in seiner Hosentasche. Am Treffpunkt wurde er bereits von zwei Männern erwartet. Einer der beiden würgte den 62-Jährigen von hinten und forderte die Herausgabe des Bargelds. Nachdem der Solinger dieser Aufforderung nachgekommen war und das Geld ausgehändigt hatte, ließ man von ihm ab. Die beiden Tatverdächtigen stiegen in ein dunkles Fahrzeug mit der Städtekennung „K“ und fuhren in unbekannte Richtung davon.