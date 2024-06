World Cup in Prag Solinger Ballettschule im World-Cup-Fieber

Kurz vor den Sommerferien breitet sich in der Ballettschule International Solingen noch einmal das Wettkampffieber aus. Denn am Donnerstag geht es für Dutzende junge Damen in die tschechische Hauptstadt Prag. Dort findet der diesjährige Dance World Cup statt, für den sich die Ballettschule International mit rund 50 Tänzerinnen qualifiziert hat.