Nach Diskussionen in anderen Städten Solinger Bäder erlauben Oben-Ohne-Baden

In immer mehr deutschen Städten ist das Oben-Ohne-Baden für Frauen erlaubt. Und auch in Solingen dürfen weibliche Gäste ohne Bikini-Oberteil die öffentlichen Bäder nutzen, Das haben sowohl die Stadt als Betreiberin des Heidebades in Ohligs sowie der zwei verbliebenen Hallenbäder Vogelsang und Klingenbad, als auch das von einem Förderverein getragene Freibad Ittertal in Wald am Montag klargestellt.