Zufrieden mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr : Autovermieter weiter auf der Überholspur

Solingen Mit der Mehrheitsübernahme bei Starcar aus Hamburg ist die Europa Service AG für die Zukunft gut aufgestellt.

Der Vorstand der Europa Service Aktiengesellschaft ist mit dem Geschäftsjahr 2018 außerordentlich zufrieden. Vor allem die Mehrheitsbeteiligung an der aus Hamburg stammenden Autovermietung Starcar im Dezember vergangenen Jahres stand bei der Hauptversammlung der Aktionäre am Dienstag im Mittelpunkt. Damit fahren Europa Service und Starcar, die beiden letzten großen mittelständischen deutschen Autovermieter, jetzt unter einem Dach. „Die Übernahme der Mehrheit an Starcar war für uns ein wichtiger Schritt“, sagte am Mittwoch der Vorstandsvorsitzende der Europa Service AG, Jens E. Hilgerloh, bei der Vorlage der Bilanzzahlen.. Wäre man diesen Schritt nicht gegangen, „wäre Europa Service irgendwann ein Auslaufmodell gewesen“, so Hilgerloh.