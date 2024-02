Messe für 2024 erneut abgesagt Solinger Autoschau drängt auf Rückkehr ins Theater und Konzerthaus

Gleichwohl erwies sich auch dieser Veranstaltungsort am Ende als nicht geeignet. Denn wie die Solinger Kraftfahrzeuginnung jetzt bekannt gab, zeigte sich im Lauf der Vorbereitungen immer deutlicher, dass die Ausstellung in der Halle „trotz hervorragender Unterstützung durch die Organisatoren der Eissporthalle“ wohl nicht umsetzbar sein würde. So sei der in der Halle zur Verfügung stehende Platz vielen Ausstellern zu klein erschienen, um die Fahrzeuge in ausreichender Stückzahl sowie in angemessener Form präsentieren zu können. Und daran, so die Veranstalter, habe auch die geplante Erweiterung der Autoschau um die Außenflächen der Eissporthalle nichts zu ändern vermocht.