Buchveröffentlichung : Dunkle und schaurige Geschichten

Olaf Link präsentierte gestern mit einer Lesung sein neues Buch „Dunkle Geschichten aus dem Bergischen Land“. Foto: Michael Tesch

Solingen Der Autor Olaf Link hat in der Stadtbibliothek sein neues Buch vorgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bekanntlich rauschen ja im Bergischen Land die Wälder, was allerdings viele nicht wissen: zuweilen rauscht hier auch „schaurig das Schicksal durch die Nacht“. Der Solinger Autor und Heimatforscher Olaf Link zitiert im Klappentext seines neuen Buches die Autorin Ricarda Huch. Womit jeder Leser sofort weiß, was ihn bei der Lektüre des Buches erwartet. Denn Olaf Link erzählt „Dunkle Geschichten aus dem Bergischen Land“. Er habe im vergangenen Jahr eine Anfrage des Wartberg Verlags erhalten, ob er nicht für deren Reihe „Schön & schaurig“ einen Band über das Bergische Land beisteuern könne. „Da fühlte ich mich natürlich geschmeichelt“, erzählt der Autor bei der Buchvorstellung am Freitag in der Stadtbibliothek.

Die Geschichten, die Link nach seiner Zusage in Archiven – überwiegend im Solinger Stadtarchiv – recherchierte, sollten nämlich wirklich geschehen sein. Alle „Vorfälle“ hat Link für das Buch zu kurzweilig zu lesenden, in der Regel nur zwei, drei Seiten langen Geschichten verarbeitet. Los geht es mit „Nächtlicher Beschaffungskriminalität im 19. Jahrhundert“. Dann ist „Halloween im Bergischen Land“ das Thema. Der Lenneper Nachwächter Gustav om Hackenberge findet sich ebenso im Buch, wie der weltberühmte Mörder von Langenberg: Jürgen Bartsch.

Doch Link berichtet auch von nicht so lang vergangenen Ereignissen, etwa vom Brand des Swingerclubs Beverly in Unterburg. Und schon die Einleitung ist ein Meisterstück: „Liest oder hört man heute von Swingern, so sind damit allerdings weder Musiker gemeint, die mit Trompete oder Klarinette Swing darbieten, noch Frauen und Männer, die zu deren Rhythmen ihre Tanzbeine schwingen.“ Link klärt aber in den „Dunklen Geschichten“ auch auf. Dass nämlich die meisten Verbrechen der Serie „Mord mit Aussicht“ nicht in der Eifel, sondern im Bergischen Land verübt worden. Drehorte waren nämlich Bergisch Gladbach, Altenberg, Gummersbach und Leichlingen.

Das wievielte Buch aus seiner Feder die „Dunklen Geschichten aus dem Bergischen Land“ sind, vermag Olaf Link nicht genau zu sagen. „So 20 werden es sein“, erzählt er. In den letzten Veröffentlichungen widmete er sich Bergischen Märchen, der Bergischen Küche, dem Sterben und Tod im Bergischen Land, Hexenglauben, der Geschichte der Kaffeetafel. Und auch Solinger Originale hat Link in Annekdoten und Geschichten vorgestellt.

Was Olaf Links Bücher so bemerkenswert und empfehlenswert macht: Er kann Geschichtliches nicht nur spannend erzählen, sondern auch verständlich machen. „Vielleicht ist das mein Vorteil, dass ich kein Historiker bin. Vielleicht gelingt es mir gerade deshalb, Menschen für ein geschichtliches Thema zu interessieren.“ Und, da ist dem Klappentext des neuen Buches noch einmal voll zuzustimmen: „Olaf Link weiß in seinem Buch so zu berichten, dass der geschätzten Leserschaft weder die Haare zu Berge stehen werden, noch sie um ihren Schlaf gebracht werden.“