Umbaumaßnahmen in Solingen August-Dicke-Schule soll grüner werden

Die August-Dicke-Schule bekommt dies durch ihre Lage am Rand der City ebenfalls zu spüren. Deshalb war es von großer Bedeutung, die Außenflächen so zu gestalten, dass zukünftige Wetterextreme wie Hitze und Starkregen besser abgefedert werden können und neue, an den Klimawandel angepasste Lebensräume für heimische Pflanzen und Tiere entstehen. Das Förderprogramm „React-EU“ ermöglicht der Stadt dabei, das Schulgelände erheblich umzugestalten. Insgesamt stehen für den Schulhofumbau rund 430.000 Euro zur Verfügung, die zu 100 Prozent aus Fördertöpfen stammen. Schulleiter Dr. Stefan Trenner hob bei der Vorstellung des Projektes am Montagnachmittag in diesem Zusammenhang nun noch einmal das besondere Engagement von Ariane Bischoff und Artur Pach vom Stab Nachhaltigkeit und Klimaschutz der Stadt hervor.