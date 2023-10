Solinger auf Sportplatz gestorben Spenden sollen letzte Ruhe in der Heimat ermöglichen

„Wir rufen diese Aktion ins Leben, um die Familie unseres Fußball-Kollegen und Freundes in der schweren Not zu unterstützen“, bekräftigt Jakob. Um die Angehörigen des Familienvaters zu entlasten und die Bestattung am Ort seiner Wurzeln zu ermöglichen, habe man sich ein Ziel von 5000 Euro gesetzt. 2180 Euro von der erhofften Summe haben die Initiatoren bis zum Mittwochnachmittag bereits zusammengetragen – mit Hilfe von bis dato 40 Spendern. Darunter seien beileibe nicht nur Arbeits- und Fußballkollegen des 49-Jährigen gewesen, sondern auch Fremde, die das Schicksal des Mannes und seiner Hinterbliebenen offensichtlich berührt habe, berichtet Silvana Jakob. „Mit einer solchen Summe innerhalb weniger Tage hätte ich niemals gerechnet“, betont die Betreuerin beim Post SV, die sich „beeindruckt von der großen Anteilnahme“ zeigt.