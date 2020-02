Kommunalpolitik : Arne Moritz (CDU) will Bürgermeister in Lippstadt werden

Arne Moritz (CDU) will Bürgermeister in Lippstadt werden

Arne Moritz ist in Lippstadt als Bürgermeister-Kandidat der CDU und FDP nominiert worden. Foto: Oberpriller, Martin (or)

Solingen Der Landtagsabgeordnete tritt in der westfälischen Stadt für CDU und FDP an.

Läuft alles nach den Vorstellungen von Arne Moritz, wird Solingen ab September eine Stimme weniger in Düsseldorf haben. Denn wie der CDU-Landtagsabgeordnete für die Klingenstadt am Mittwoch bekannt gegeben hat, wird er im September für seine Partei sowie für die FDP in Lippstadt ins Rennen um den dortigen Bürgermeister-Posten gehen.