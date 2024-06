Bauarbeiten verzögern sich Solinger Anschlussstelle an der A 3 bleibt länger gesperrt

Die Begründung für die Verzögerung lieferte die zuständige Autobahn GmbH des Bundes nun nach. So teilte die in Köln ansässige Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH am Dienstag – also gleichermaßen mit einigen Tagen Verzug – mit, dass es im Rahmen von obligatorischen Kampfmittelsondierungen an der Baustelle zuletzt zu einigen kurzfristigen Verzögerungen gekommen sei. Wobei diese schließlich iherseits zu einer Verlängerung der Sperrung an der schon auf Langenfelder Stadtgebiet in der Hardt liegenden A 3-Zufahrt geführt hätten.