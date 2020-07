Wahlkampf in Solingen : AfD nominiert neuen Kandidaten für OB-Wahl

Solingen Die Partei will bei den Kommunalwahlen am 13. September mit Andreas Lukisch in die Wahl um den Chefposten im Solinger Rathaus gehen.

Die Solinger AfD hat einen neuen Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters. Nachdem der bisherige Kandidat Johannes Motz vor gut einer Woche angekündigt hatte, nicht mehr länger zur Verfügung stehen zu wollen, hat die Partei jetzt den 55 Jahre alten Andreas Lukisch, der bislang schon als stellvertretender Parteisprecher fungiert, als OB-Kandidat für die Wahl am 13. September nominiert.

Wie die AfD am Montag mitteilte, wurde bei einer Sitzung des Kreisverbandes am zurückliegenden Wochenende nicht allein die vakante Position des Oberbürgermeister-Kandidaten neu besetzt. Vielmehr bestimmten die anwesenden Parteimitglieder auch den Bewerber für den Stadtrats-Wahlbezirk 13 sowie die Listenkandidaten für die Bezirksvertretung Mitte. „Die Wahlvorschläge wurden form- und fristgerecht beim Wahlamt eingereicht“, hieß es bei der AfD.

Inhaltlich will sich die Partei nach eigener Aussage im Wahlkampf unter anderem darauf konzentrieren, „ideologische Projekte“ innerhalb der Stadt aufzugreifen. Dazu zählt Oberbürgermeister-Kandidat Lukisch beispielsweise die „Priorisierung des ÖPNV gegenüber dem Individualverkehr und die Anschaffung teurer Batteriebusse“. Projekte wie diese, so Andreas Lukisch, würden der Stadt Solingen „wichtige finanzielle Spielräume nehmen“.

Der frühere Kandidat der AfD für den Chefposten im Rathaus, Johannes Motz, hatte vor etwas mehr als einer Woche seinen Rückzug aus allen Ämtern in der Partei erklärt. Die AfD nannte für diesen Entschluss gesundheitliche Gründe.

(or)