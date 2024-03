ÖPNV-Debatte in Solingen Pflicht-Busticket für einen Euro pro Tag?

Die vergangenen Tage waren wieder einmal hart für alle Nutzer des ÖPNV im Bergischen Land. Nachdem die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag und Freitag nämlich erneut zu Warnstreiks unter anderen bei den Stadtwerken Solingen und den Stadtwerken Remscheid aufgerufen hatte, blieben in beiden Städten die meisten Busse über 48 Stunden hinweg in den Depots. Mit diesem dritten befristeten Ausstand binnen weniger Wochen wollte die Gewerkschaft vor der nächsten Runde der Tarifverhandlungen am 20. März den Druck auf die Arbeitgeberseite weiter erhöhen – wobei die Streikenden am Freitag im Rahmen eines Aktionstages laut Verdi auch durch Mitglieder von „Fridays for Future“ in den Forderungen nach „bessere Arbeitsbedingungen“ und nach einer „Verkehrswende“ unterstützt wurden.