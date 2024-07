Sperrung aufgehoben Solinger A 3-Zufahrt früher als geplant wieder befahrbar

Insgesamt sei es, so der Sprecher der Autobahn GmbH am zurückliegenden Wochenende, stets das Ziel der Verantwortlichen gewesen, „die Beeinträchtigung für den Verkehr während der Bauzeit so gering wie möglich zu halten“. Allerdings erschwere der Umstand, dass im Bereich der Ansschlussstelle Wohnbebauung liege, die Planungen im Vergleich zu an anderen Baustellen deutlich. Ursprünglich war vorgesehen gewesen, die Sanierung bis Ende nächsten Jahres abzuschließen. Ob dies indes einzuhalten ist, bleibt abzuwarten, kündigen an der Bonner Straße in Ohligs Hinweisschilder inzwischen doch ein Bauende für März 2026 an.