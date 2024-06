Staus auf Umleitungen Solinger A 3-Zufahrt bleibt noch bis Mitte Juli dicht

Doch inzwischen lässt sich das Ende der Sperrung offensichtlich absehen, wobei die Autofahrer wohl noch etwas Geduld aufbringen müssen Denn wie die Autobahn GmbH am Donnerstag mitgeteilt hat, dürfte die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Süden den Pendlern und anderen Autofahrern nach jetzigem Stand der Dinge erst Mitte Juli wieder zur Verfügung stehen. In der A3-Anschlussstelle Solingen sei es „voraussichtlich noch bis Montag, 15. Juli, nicht“ möglich „auf die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren“, sagte nun ein Sprecher der Autobahn GmbH. Gleichzeitig warb der Sprecher ein weiters Mal um Verständnis. So sei es „im Rahmen der Kampfmittelsondierungen im Laufe der erforderlichen Freigabeprozesse zu Verzögerungen“ gekommen.