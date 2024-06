Beschuldigter soll OB belasten Solingens Oberbürgermeister Kurzbach weist Vorwürfe in Schleuseraffäre zurück

Die in dem Verfahren federführende und bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ansässige Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS) wollte den besagten Bericht des „Focus“ am Montagmittag zunächst einmal weder bestätigen noch dementieren. „Wir werden keine Stellungnahme zum Stand der Ermittlungen abgegeben, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber unserer Redaktion, derweil der OB selbst die in dem Artikel erhobenen Vorwürfe gegen seine Person am Montagnachmittag zurückwies.