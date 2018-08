Solingens OB unterstützt „Seebrücke“-Kundgebung

Seenot-Rettung : Stadt sieht wieder Kapazität für Aufnahme von Flüchtlingen

Solingen Für Samstag rufen das Bündnis „Bunt statt Braun“ und die Solinger Gruppe von Amnesty International zu einer Kundgebung auf dem Fronhof auf. Ziel ist es, die Seenotretter im Mittelmeer zu unterstützen. Oberbürgermeister Tim Kurzbach zeigt sich mit der Aktion solidarisch.

Knapp eine Woche, nachdem sich die Oberbürgermeister von Köln, Düsseldorf und Bonn mit den privaten Seenotrettern im Mittelmeer solidarisch gezeigt haben, sendet jetzt auch Solingens OB Tim Kurzbach (SPD) vergleichbare Signale. In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung kündigte Kurzbach an, eine für den kommenden Samstag auf dem Fronhof geplante Kundgebung zugunsten des Bündnisses „Seenotbrücke“ unterstützen zu wollen.

Zu der Veranstaltung aufgerufen haben das Bündnis „Bunt statt Braun“ sowie Amnesty International. Wie bereits in anderen Städten soll so für Hilfsorganisationen demonstriert werden, die sich die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer auf ihre Fahnen geschrieben haben.

„Dass man Schiffbrüchige nicht ertrinken lässt, ist eine Selbstverständlichkeit“, sagte Kurzbach nun im Vorfeld der Demo in der City. Es gehe nicht an, dass „Helfer, die Menschen aus dem Wasser gezogen haben, von bestimmten politischen Kreisen zu Kriminellen gestempelt werden“, so der Oberbürgermeister. Seenotrettung müsse möglich sein. Auch deshalb habe die Stadt vor kurzem erst den „Silbernen Schuh“ an Dr. Christoph Zenses verliehen. Der Solinger Mediziner engagiert sich bei humanitären Aktionen im Mittelmeer.

Wie die rheinischen Großstädte sei die Klingenstadt bereit, Schiffbrüchige „zusätzlich aufzunehmen“, hieß es am Dienstag aus dem Rathaus. Es gebe durchaus wieder Unterbringungsmöglichkeiten, obwohl Solingen seine Pflichten schon sehr gut erfülle.