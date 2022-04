Bei 750-Jahr-Feier in Gouda : Niederländischer König gewährt OB Audienz

Tauschten sich aus: OB Tim Kurzbach mit seiner Frau Ursula Linda Kurzbach und dem niederländischen König Willem Alexander in Gouda. Foto: Stadt Gouda / Bettina Verbeek

Gouda/Solingen Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach nahm in dieser Woche an der 750-Jahr-Feier in der Solinger Partnerstadt Gouda in Südholland teil.

Es handelte sich um den fürwahr glänzenden Höhepunkt eines insgesamt festlichen Besuches. Und selbst das Wetter spielte – passend zum Anlass – mit. Am Rande der 750-Jahr-Feier in der Solinger Partnerstadt Gouda sowie bei sprichwörtlichem Kaiserwetter ist Oberbürgermeister Tim Kurzbach am Dienstag dieser Woche im Rahmen einer kurzen Audienz mit dem niederländischen König Willem-Alexander zusammengekommen.

„Wir haben ein paar Worte über das gute deutsch-niederländische Verhältnis, die tiefe Verbundenheit der Städte Gouda und Solingen und die Schönheiten der Klingenstadt gewechselt.“, zeigte sich das bürgerliche Stadtoberhaupt im Anschluss an das Treffen ausgesprochen beeindruckt vom Empfang bei Seiner Königlichen Hoheit. Wobei die Feierlichkeiten zur Verleihung der Stadtrechte an das südholländische Gouda im Jahre 1272 für die Gäste aus dem Bergischen noch weitere Programmpunkte bereitgehalten hatten.

So nahmen Oberbürgermeister Kurzbach nebst Gemahlin Ursula Linda Kurzbach und die anderen Mitglieder der Solinger Delegation unter anderem an dem eigentlichen Festakt zum Stadtjubiläum sowie an einem großen Bürgerfest auf dem Marktplatz von Gouda teil. Und auch ein Besuch zur Eröffnung der Ausstellung „Erlebe das Wunder von Gouda“ sowie Einblicke in das neu konzipierte Widerstandsmuseum in der Partnerstadt durften nicht fehlen. Abgerundet wurde der offizielle Teil des Besuches durch den Austausch mit Tim Kurzbachs niederländischem Amtskollegen Pieter Verhoeve sowie mit weiteren Vertretern der Stadt Gouda.

Zu den Aktionen unter dem Motto „Reiche Gouda weiter“ hatten darüber hinaus auch die Solinger Künstlerinnen Susanne Müller-Kölmel und Sabine Smith vom Verein Solinger Künstler einen Beitrag geleistet. Er bestand darin, die überlebensgroße Skulptur einer Käsebäuerin mit einem großen runden Käse im Arm künstlerisch mit Farben, Pinsel, Spraydosen und Schablonen zu gestalten.

Auf der Solinger Käsebäuerin ist die Wupper als blaues Band zu sehen. Und der Schriftzug „Solingen“ sowie verschiedene Wahrzeichen der Stadt – wie die Lieferfrau als Pendant zur niederländischen Käsebäuerin – sind ebenfalls abgebildet. Die Skulptur erstrahlt in Silber, Blau und Gold. Die verschiedenen Figuren standen jetzt auf dem Markt und werden später in der ganzen Stadt verteilt.