SPD-Krise : Kurzbach plädiert für einen pragmatischen SPD-Kurs

Solingen Oberbürgermeister will mit den Themen Wohnen, Soziales, Arbeit und Klimaschutz zurück auf die Erfolgsspur.

So sprach sich Oberbürgermeister Tim Kurzbach am Mittwoch für einen pragmatischen Kurs aus. Die Lage der SPD sei „momentan sehr ernst“, sagte der Verwaltungschef auf Anfrage. Entsprechend sei es wichtig, sich auf konkrete Themen zu konzentrieren, die die Menschen beschäftigten. Dazu, so Kurzbach, gehörten unter anderem die Bereiche Wohnen, Soziales, Arbeit sowie Klimaschutz.