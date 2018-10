Solingens letzte Jugendherberge seit Ende September geschlossen

Solingen Seit Anfang des Monats hat niemand mehr in der inzwischen geschlossenen Jugendherberge übernachtet. In der Nachbarschaft trauern die einen dem Ende einer Ära nach – andere weinen der Einrichtung keine Träne nach.

„Bin gleich wieder da“ erwartet man auf dem Schild zu lesen, das an der Eingangstür hängt. Stattdessen prangt dort in schwarzen Lettern: „Die Jugendherberge ist geschlossen! Bitte keine Zeitungen mehr ablegen.“ Das Wort „geschlossen“ ist dreimal unterstrichen. Das klingt endgültig. Aus. Vorbei. Nach jahrelangem Tauziehen zwischen der Stadt Solingen, die die Herberge erhalten wollte, und dem Deutschen Jugendherbergswerk Rheinland als Betreiber steht nun alles still in Oberburg. Dass die Jugendherberge am 30. September den Betrieb eingestellt hat, war im Juni dieses Jahres beschlossen worden.