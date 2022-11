Desolate Stadtfinanzen : Solingens Grüne fürchten dramatische Entwicklung

Solingen Die Solinger Grünen sehen die städtischen Haushalte immer stärker unter Druck und befürchten auch für Solingen eine dramatische Entwicklung, wenn Bund und Land nicht endlich zu einer prinzipiellen Neuordnung der kommunalen Finanzen kommen.

Aus diesem Grund wollen die Grünen nun in den kommenden Wochen das Gespräch mit den anderen Fraktionen im Stadtrat suchen, um nach Möglichkeit ein geschlossenes Signal nach Berlin und Düsseldorf zu senden.

So listen die Solinger Grünen mit der Aufnahme von Flüchtlingen, der Corona-Krise, der Hochwasserkatastrophe und den Folgen des Ukraine-Krieges gleich eine ganze Reihe von Punkten auf, die die Hilfe von Bund und Land erforderten. Gleichzeitig sei Solingen aber kaum noch in der Lage, zu sparen – zumal die eigenen Möglichkeiten zu Steuererhöhungen ausgereizt seien und das noch von der alten CDU / FDP-Landesregierung auf den Weg gebrachte NRW-Gemeindefinanzierungsgesetz die Kligenstadt überdies belaste.

Darum verlangen die Solinger Grünen, deren Parteikollegen inzwischen sowohl in Bund, als auch land in der Regierungsverantwortung stehen, unter anderem einen Altschuldenfonds sowie eine grundsätzliche Reform der Kommunalfinanzen – zumal beispielsweise durch die an sich begrüßenswerte Einführung des 49-Euro-Tickets zusätzliche Belastungen zu erwarten seien. Ohne Unterstützung aus Berlin und Düsseldorf wären die städtischen Aufgaben ansonsten kaum mehr zu erfüllen.