Nach der Vorsitzenden-Wahl der CDU : Solingens CDU-Chef Haug hofft auf Einbindung aller Flügel

Der Kreisvorsitzende der CDU in Solingen, Sebastian Haug, erwartet, dass sich seine Partei nach der Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Bundeschef geschlossen zeigt. „Armin Laschet hat in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis gestellt, dass er in der Lage ist, die Partei zu einen“, sagte Haug am Montag, nachdem er am Wochenende zuvor noch einer der insgesamt 1001 Delegierten beim virtuellen CDU-Parteitag gewesen war.