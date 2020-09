Warnstreik in Solingen : Die Busse bleiben im Depot

Solingen Die Gewerkschaft Ver.di ruft die Beschäftigten des Nahverkehrs zum Warnstreik auf. Neben der Rheinbahn AG Düsseldorf und den Wuppertaler Stadtwerken sind auch die Verkehrsbetriebe in Solingen und Remscheid betroffen.

Schüler sowie Berufspendler werden am Dienstag vergeblich an den Haltestellen des Verkehrsbetriebs der Stadtwerke Solingen (SWS) auf ihren Bus warten: Die Busse bleiben mit Beginn der Frühschicht ab 3.50 Uhr 24 Stunden im Depot. Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di Düssel-Rhein-Wupper hat neben der Rheinbahn AG Düsseldorf und den Wuppertaler Stadtwerken auch die Verkehrsbetriebe in Solingen und Remscheid zum Warnstreik am Dienstag aufgerufen.