Hängepartie bei Planungen : Gräfrath wartet auf Lebensmittelmarkt

Das Gelände für einen Lebensmittel-Vollsortimenter ist an der Wuppertaler Straße längst bereitet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Auf dem Gelände des alten Gräfrather Bahnhofes an der Wuppertaler Straße ist ein Lebensmittel-Vollsortimenter mit über 2000 Quadratmeter Fläche geplant. Einen Bebauungsplan gibt es aber noch nicht. Abstimmungsgespräche laufen.

Das Jahr 2019 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Und es sieht so aus, als wenn der geplante Lebensmittel-Vollsortimenter auf dem Gelände des alten Gräfrather Bahnhofs auch in diesem Jahr noch längst kein Grünes Licht bekommen wird. Dabei war Investor Siegfried Lapawa Mitte des vergangenen Jahres noch höchst zuversichtlich: „Läuft alles nach Plan und ziehen sämtliche Beteiligte an einem Strang, könnten wir Mitte 2019 loslegen“, sagte Lapawa gegenüber unserer Redaktion. Gleichwohl machte er aber schon vor Jahresfrist eine Einschränkung und schob das Wort „frühestens“ mit Blick auf den möglichen Baustart ein.