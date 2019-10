Innerstädtischer Verkehr : Zebrastreifen hat keine Priorität

Auf den Zebrastreifen auf der Friedrichstraße müssen insbesondere die Bewohner des Seniorenheims weiter warten. Fotos: Vetter. Foto: Uwe Vetter

Solingen Auf der vielbefahrenen Friedrichstraße in der Solinger Stadtmitte geht die Ausschreibung für eine barrierefreie Fußgängerinsel und einen Zebrastreifen erst in diesem Monat heraus. Beschlossen worden war die Maßnahme 2017.

Im Kreuzungsbereich Kasernen-/Heine- und Friedrichstraße wurde der alte Straßenbelag abgefräst, ebenso an der Einfahrt der Straße Am Neumarkt in Höhe des Zentrums für Betreuung und Pflege Am Kirschbaumer Hof an der Friedrichstraße. Rot-weiße Baken zeugen von den Straßenbauarbeiten, Bauarbeiter sind seit Tagen gleichwohl nicht mehr zu sehen.

Doch die unterschiedlich hohen Straßenkanten ließen Autofahrer vorsichtig werden und eine langsame Fahrweise wählen, damit die Stoßdämpfer nicht über Gebühr belastet werden. Diese Schleichfahrerei führte in der vergangenen Woche aber immer wieder zu erheblichen Beeinträchtigungen im innerstädtischen Verkehr, zumal bei Grünphasen beispielsweise an der Ampel im Kreuzungsbereich Kasernen- und Friedrichstraße nicht sonderlich viele Pkw passieren konnten.

Info Verkehrsbehörde wollte keinen Zebrastreifen Die Friedrichstraße ist eine vielbefahrene Straße. Die Verkehrsbehörde hatte sich vor Jahren von daher sowohl gegen eine Ampel in Höhe des Seniorenheims, als auch gegen einen Zebrastreifen ausgesprochen. Das würde den Verkehrsfluss hemmen, so die Argumentation. Die Politik setzte sich dennoch für einen Zebrastreifen/Mittelinsel ein.

Was wiederum zu langen Staus in der City führte. Bis hoch zum Einkaufszentrum Hofgarten standen die Autos zum Teil auf der Kasernenstraße und warteten darauf, dass es endlich weitergeht. Ungeduldige Fahrer wählten da schon mal die Einfahrt in den Peter-Hahn-Weg, obwohl der eigentlich eine Einbahnstraße ist.

Für die Stadt ist das offenbar alles kein Problem. „Die Straßensanierung liegt im Zeitplan“, heißt es aus dem Rathaus. Der Bautrupp sei komplett besetzt und arbeitete in verschiedenen Abschnitten. Gleichwohl: Regnet es stark, „muss auch schon mal die Arbeit unterbrochen werden“. Die Pressestelle der Stadt versicherte aber: Diese Woche wird die neue Asphaltdecke in den beiden Kreuzungsbereichen eingebaut.

Geduld, allerdings nicht für Autofahrer, sondern insbesondere für Fußgänger, ist weiter auf der Friedrichstraße in Höhe des dortigen Zentrums für Betreuung und Pflege Am Kirschbaumer Hof gefragt. Bewohner des Seniorenheims, aber auch andere Fußgänger, die in Richtung Neumarkt unterwegs sind, müssen weiter auf die Rücksicht der Autofahrer hoffen, wenn sie die Straße überqueren wollen. Ein Zebrastreifen samt Mittelinsel wurde zwar im November 2017 beschlossen, damit die Fußgänger sicher die vielbefahrene Friedrichstraße queren können. Die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von rund 66.000 Euro stehen schon lange zur Verfügung. Im September hieß es, die entsprechende Ausschreibung werde veröffentlicht.

Nun korrigiert sich die Stadt und teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass „die Ausschreibung in diesem Monat“ herausgeht. Zuversichtlich wird von der Verwaltung ergänzt: „Der Auftrag kann damit voraussichtlich noch im Spätherbst vergeben werden.“ Was allerdings nicht heißt, dass die Bauarbeiten zwei Jahre nach dem politischen Beschluss tatsächlich beginnen. Es muss ja schließlich auch ein Bauunternehmen gefunden werden, das den städtischen Auftrag übernehmen will.

Aus verschiedenen Gründen hat sich laut Verwaltung die Umsetzung des zweiten Zebrastreifens in der Stadtmitte verzögert. „Die Baumaßnahme ist sehr umfangreich und längst nicht damit erledigt, dass auf der Straße ein Zebrastreifen markiert wird“.

Denn zunächst einmal müsse im Straßenraum Platz geschaffen werden für die vorgesehene Querungshilfe. Das bedeutet, der Gehweg wird etwas schmaler. Außerdem sei mit der Anlage eines Zebrastreifens „gesetzlich zwingend eine finanziell und technisch aufwändige Anpassung der Beleuchtung verbunden“. Umfangreiche Planungen, die im Vorfeld erledigt werden müssen.

Im Kreuzungsbereich Kasernen-, Heine- und Friedrichstraße wurde der Asphalt abgefräst. Das führte zu Beeinträchtigungen und teilweise langen Staus. Foto: Uwe Vetter