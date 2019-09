Bundeskonferenz Wirtschaftsjunioren : Treffen der Jungunternehmer

Solingen Die Wirtschaftsjunioren aus Solingen, Remscheid und Wuppertal veranstalten vom 19. bis zum 22. September die Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren. Rund 900 Teilnehmer aus dem Bundesgebiet haben sich angemeldet.

Große Plakate im Stadtgebiet weisen seit Tagen bereits auf das Großereignis hin. Aber nicht nur in Solingen, sondern auch in den bergischen Nachbarstädten Wuppertal und Remscheid: Die von den bergischen Wirtschaftsjunioren organisierte Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren unter dem Motto „Bergisch – bodenständig, inspirierend und persönlich“ startet am morgigen Donnerstag und wird bis einschließlich Sonntag über die Bühne gehen. Rund 900 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet kommen nach Solingen, Remscheid und Wuppertal, sie erwartet vielfältige Veranstaltungen und Vorträge. „Mit der Teilnehmerzahl sind wir zufrieden, das entspricht unserem Erwartungen“, sagt Nicolas Spengler. Der Geschäftsführer der Kissel Immobilienverwaltung ist Konferenzdirektor der Bundeskonferenz, ihm eng zur Seite steht im Organisationsteam Olaf Oberhoff, Leiter Finanzen und Controlling beim Solinger Verpackungsspezialisten Brangs + Heinrich als Geschäftsführer der Projektgesellschaft Bergische BuKo GmbH. Beide sind nach mehr als zweieinhalbjähriger Vorbereitungszeit froh, „dass es jetzt endlich losgeht“.

Weitere große Abendveranstaltungen sind in Remscheid in der EWR-Wagenhalle. Hier heißt es „Be Party“. In der Historischen Stadthalle in Wuppertal wird ein Gala-Abend unter dem Motto „Be Styled“ stattfinden. Zwischendurch schwärmen die Wirtschaftsjunioren aber immr wieder aus, um die bergische Region, Unternehmen und Attraktionen kennenzulernen. „Die Teilnehmer konnten aus170 Programmpunkten wählen“, sagen Oberhoff und Spengler. Neben Betriebsbesichtigungen gehören dazu unter anderem ein Besuch im neu eröffneten Galileum/Sternwarte in Ohligs, ein Besuch im Remscheid Röntgenmuseum oder im Wuppertal Zoo oder der Wasserski-Anlage in Langenfeld. „Aber auch Baggerfahren bei der Firma Leonhard in Wuppertal wurde gerne gebucht, komplett ausgebucht ist morgens um 7.30 Uhr das Jogging-Angebot oder Frühschwimmen in der Schwimmoper“, erklären die beiden Solinger.