Olbo-Gelände in Solingen-Ohligs : Grundsteinlegung zum O-Quartier am 10. September

Grundsteinlegung zum O-Quartier am 10. September

Olbo-Gelände in Solingen-Ohligs

Auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik Olbo zwischen Aacher Straße/Düsseldorfer Straße und Heiligenstock in Ohligs sind bereits erhebliche Erdarbeiten im Gang. Am 10. September erfolgt der offizielle Baustart mit Grundsteinlegung. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Kondor Wessels investiert rund 85 Millionen Euro auf dem ehemaligen Gelände der Textilfabrik Olbo in Ohligs.

Von der alten Textilfabrik Olbo in Ohligs ist nichts mehr zu sehen. Die Abrissarbeiten sind längst erledigt. Derzeit haben Bauarbeiter mit schwerem Gerät das Kommando übernommen und bewegen eine Menge Erdreich. Zum Teil wird es auf Lkw verladen und abtransportiert, zum anderen werden Baugruben auf dem 15.800 Quadrameter großen Gelände zwischen Heiligenstock, Düsseldorfer Straße und Aachenr Straße ausgehoben. Auch die Bauleitung hat in einem dreistöckigen Containerturm bereits Quartier bezogen: „Die vorbereitenden Erdarbeiten sind im vollen Gang. Der offizielle Baustart mit der Grundsteinlegung ist am 10. September“, erklärt eine Sprecherin des Investors Kondor Wessels auf Anfrage unserer Redaktion.