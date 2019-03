Fachtagung „mikpräp“ in Solingen: Wer den Schaden hat, braucht Metallografen

Solingen Das Technische Berufskolleg lud zur vierten Fachtagung „mikpräp“ mit Ausstellung an die Blumenstraße ein.

Die vierte „mikpräp“ stand mit Themen wie „Weiterführende Fraktographie“ unter dem Thema Schadensanalyse. Dazu hatten auch ein ehemaliger und zwei aktive Schüler etwas beizutragen: Tobias Geisler, der momentan an seiner Dissertation arbeitet, berichtete als Co-Referent von Untersuchungen zu Korngrößen- und Streulichtwertbeziehungen an stranggepresstem Aluminium. Dominic Paschalidis schilderte die Schadensfall-Untersuchung eines Differentials, und Marco Hoff (Max-Planck-Institut) analysierte ein beschädigtes Abflussrohr.

Paschalidis wird wie 39 weitere junge Männer und Frauen an der Blumenstraße zum Physikalisch-technischen Assistenten für Metallographie und Werkstoffkunde ausgebildet. Die meisten kommen aus der Region. Weil das Technische Berufskolleg aber neben einer Privatschule in Berlin der einzige Ausbildungsort für Metallografen in Deutschland ist, ließen sich auch schon Schüler aus Süddeutschland oder dem Harz für die Ausbildungszeit in Solingen nieder. Für Realschüler dauert sie drei Jahre, für Abiturienten zwei.