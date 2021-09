Solinger Unternehmen : Zwilling steigt bei deutschem Grill-Hersteller ein

Solingen Die Solinger Zwilling J. A. Henckels AG hat eine Mehrheitsbeteiligung bei der Münsteraner Lasar & Augustin Ingenieurgesellschaft mbH (Flammkraft) erworben und will so ihren Wachstumskurs auf dem Grillmarkt verstärken.

Das hat das zur Werhahn-Gruppe gehörende Traditionsunternehmen jetzt unterstrichen und gleichzeitig bekannt gegeben, dass die beiden Flammkraft-Gründer Knud Augustin und Manuel Lasar auch zukünftig in der Geschäftsführung tätig sein werden.

Mit dem Einstieg bei dem Hersteller von „High-End-Grills“ in der Preisklasse ab 4000 Euro baut Zwilling sein Marken-Portfolio innerhalb der Zwilling Culinary World weiter aus. Erst im Sommer dieses Jahres hatte das Solinger Unternehmen die Mehrheit beim führenden Omnichannel-Retailer Santos Grills erworben. „Wir heißen Flammkraft in der Zwilling-Gruppe ganz herzlich willkommen. Mit seinem Luxusgrill, perfekt verarbeitet, made in Germany und klarer Designsprache ergänzt das Unternehmen die Zwilling Culinary World perfekt“, sagte Dr. Erich Schiffers, Sprecher des Zwilling-Vorstandes, nach der Vertragsunterzeichnung, die Ende August erfolgt war.