Solinger Unternehmen : Zwilling baut Marktposition trotz Corona-Pandemie aus

Solingen Der 1731 gegründete Schneidwarenhersteller Zwilling konnte im Geschäftsjahr 2020 mit über 740 Millionen Euro einen Rekordumsatz erzielten. Vor allem in den USA konnte das Solinger Unternehmen deutlich zulegen.

Einen Rekord-Umsatz in Höhe von über 740 Millionen Euro und damit 16 Prozent mehr als 2019 erreichte Schneidwarenhersteller Zwilling im Geschäftsjahr 2020. Damit konnte Zwilling trotz der Lockdowns im stationären Handel weltweit seine Marktposition ausbauen und beim Umsatz ein Wachstum von 100 Millionen Euro erzielen.

Begünstigt wurde das Wachstum insbesondere durch den Ausbau der Online-Geschäfte. Dieser Anteil stieg auf 40 Prozent vom Umsatz und damit auf knapp 300 Millionen Euro – auch getrieben durch innovative Multichannel-Angebote im amerikanischen Markt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Normalerweise wäre Zwilling zurzeit auf der Frankfurter Konsumgütermesse Ambiente vor Ort. Doch die findet coronabedingt nicht statt. Um so erfreulicher ist es für das Unternehmen, dass die Geschäfte trotz der Pandemie sehr gut laufen. In den USA, wo das Geschäft in 2020 insgesamt um 50 Prozent zulegte, erwies sich die enge Zusammenarbeit mit den Online-Shops großer Retailspezialisten als wesentlicher Erfolgsfaktor. Im neuen Multichannel-Modell „All Zwilling“ können Fachhändler und Fachhandelsketten über das Handelssortiment hinaus das gesamte Zwilling Sortiment anbieten, digitale Contents nutzen und sind über eine Online-Schnittstelle zur Zwilling-Logistik angebunden.