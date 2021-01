Junge Solingerin hat sich angesteckt : Zweiter Fall der Corona-Mutation nachgewiesen

Solingen In Solingen ist ein zweiter Fall der neuen Mutation des Coronavirus aufgetreten. Wie ein Sprecher der Stadt am Dienstag bestätigte, ist eine junge Frau betroffen, die Symptome zeigt und zu Hause versorgt wird.

Ob diese Verwandten, die sich wie die Frau in Quarantäne befinden, ebenfalls die besonders ansteckende Virus-Mutation in sich tragen, werde zurzeit in einem Labor in Köln sowie in Kooperation mit der Berliner Charité überprüft, teilte der Stadtsprecher mit. In der vergangenen Woche war bei einer jugendlichen Person zum ersten Mal die neue Mutation in Solingen festgestellt worden, die aus Großbritannien kommen soll. Tatsächlich hatte sich die betreffende Person, wie unsere Redaktion berichtet hatte, zuvor im Vereinigten Königreich aufgehalten.